Mehmetiju za poskus uboja z baseballskim kijem zapor in obvezno zdravljenje

Maribor, 22. junija - Mariborsko sodišče je Šočrija Mehmetija, ki je aprila lani v Mariboru napadel nekdanjo partnerico z baseballskim kijem in jo hudo poškodoval, obsodilo za poskus uboja in ne za poskus umora kot je zahtevalo tožilstvo. Senat pod vodstvom sodnice Maše Blažeka mu je izrekel sedem let in pet mesecev zapora ter mu naložil psihiatrično zdravljenje.