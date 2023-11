V Sarajevu sedmi dnevi novega slovenskega filma

Ljubljana, 24. novembra - V sarajevskem Kinu Meeting Point, ki je osrednje mestno filmsko zbirališče, bodo prihodnji teden potekali sedmi dnevi novega slovenskega filma. Tokrat s podnaslovom Retro, saj filmi niso nastali v zadnjem času, ampak so bili v zadnjih letih digitalno restavrirani in so tako zaživeli novo življenje. Na ogled bodo tri slovenske filmske klasike.