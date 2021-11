V Sarajevu se začenjajo peti dnevi novega slovenskega filma

Sarajevo, 10. novembra - S projekcijo filma Sanremo scenarista in režiserja Miroslava Mandića se danes v sarajevskem Kinu Meeting Point začenjajo dnevi novega slovenskega filma, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Do petka si bodo obiskovalci v sklopu dnevov ogledali še novi film Vinka Möderndorferja Zastoj ter film Jaz sem Frenk režiserja Metoda Pevca.