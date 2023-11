Vodja direktorata za policijo Hudrič odstopil zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Ljubljana, 24. novembra - Generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge na notranjem ministrstvu Gregor Hudrič je zaradi vožnje pod vplivom alkohola podal odstopno izjavo. Policisti so prekršek po preizkusu alkoholiziranosti ugotovili v nedeljo, so na vprašanje STA odgovorili z notranjega ministrstva.