Na Žalah položili venec v spomin žrtvam prometnih nesreč

Ljubljana, 16. novembra - Na ljubljanskih Žalah so ob 10. obletnici umestitve osrednjega spomenika žrtvam prometnih nesreč in pred petkovim svetovnim dnevom spomina na žrtve prometnih nesreč položili venec. Govorci so izpostavili pomen varnosti v prometu in preprečevanja prometnih nesreč, ki poleg smrti in poškodb veliko bolečino povzročijo tudi svojcem udeležencev.