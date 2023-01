Leto 2023 mednarodno leto prosa

Ljubljana, 7. januarja - Generalna skupščina Združenih narodov je letošnje leto razglasila za mednarodno leto prosa. To odporno žito preprečuje lakoto in zagotavlja pomembna hranila za zdravje in razvoj ljudi, velja pa tudi za eno od alternativnih poljščin za spremembo setvene sestave ob prilagajanju na zahtevnejše rastne pogoje, so izpostavili na kmetijskem ministrstvu.