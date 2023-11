Na Vešeniku v Slovenskih Konjicah zaključili gradnjo kanalizacije

Slovenske Konjice, 25. novembra - V Slovenskih Konjicah so zaključili gradnjo kanalizacijskega sistema na območju aglomeracije Vešenik, ki je potekala v sklopu projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Dravinje. Kot so sporočili z občine, so zgradili 11 kilometrov kanalizacije za odvajanje odpadne vode in tri črpališča na lokacijah Škalce in Gabrovnik.