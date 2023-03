V Slovenskih Konjicah začenjajo še en sklop gradnje kanalizacije

Slovenske Konjice, 12. marca - V Slovenskih Konjicah nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega sistema v sklopu projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Dravinje. V ponedeljek bodo začeli gradnjo sekundarne kanalizacije na območju Mizarske ulice. Kot so pojasnili na občini, bodo dela zaključena do predvidoma 15. maja, o zaporah cest pa bodo obveščali sproti.