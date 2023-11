Pregled - šport, 23. 11. (četrtek)

LAS PALMAS - Slovenska reprezentanca v jadranju je v osmini finala zlatega pokala SSL v tretji regati četrte skupine dosegla prvo zmago na tem tekmovanju. Z njo se je utrdila na drugem mestu, ki še vodi v četrtfinale. O tem bo odločala zadnja, četrta regata, ki šteje dvojno. V nadaljevanje pa vodita prvi dve mesti.

TRENTO - Odbojkarji ACH Volleyja so novo sezono lige prvakov odprli s pričakovanim porazom. V Trentu jih je na tekmi skupine B s 3:1 (15, -20, 18, 24) premagal eden izmed favoritov tekmovanja, italijanski prvak Itas Trentino. Pri Ljubljančanih sta Nikola Gjorgiev in Jan Pokeršnik dosegla po 18 točk.

VESZPREM - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 8. krogu skupinskega dela lige prvakov še osmič izgubili, tokrat v madžarskem Veszpremu z 31:41. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Mitja Janc z desetimi goli. Prvi strelec Veszprema je bil Slovenec Gašper Marguč s šestimi goli.

LJUBLJANA - V nogometnem pokalu Pivovarna Union sta si napredovanje v osmino finala zagotovili zasedbi Maribora in Mure. Vijoličasti so v gosteh s 3:1 premagali Primorje, medtem ko so bili črno-beli prav tako v gosteh z 2:0 boljši od Šenčurja.

CELJE - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v alpski ligi doma izgubili proti Wipptal Broncos z 2:4 (1:2, 1:0, 0:2).

LJUBLJANA - Boksarka Ema Kozin je po osvojenem naslovu svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po verzijah WBO in WBC doživela prisrčen sprejem v športnem klubu Gepard v Ljubljani, kjer trenira. Začinila ga je tudi z dobrodelno noto in šampionski pas iz leta 2017 podarila za dobrodelno dražbo, katere izkupiček je namenjen društvu Viljem Julijan.

LONDON - Slovenskega teniškega sodnika Marka Ducmana so zaradi stav na dvoboje in prirejanja podatkov suspendirali za deset let, je sporočila Mednarodna agencija za teniško integriteto. Ducman, ki je sodil na turnirjih ITF, ATP in WTA, je bil od 8. septembra začasno suspendiran, potem ko je priznal kršitve teniškega protikorupcijskega programa.

MALAGA - Italijani in Srbi so zadnji polfinalisti zaključnega turnirja Davisovega pokala v španski Malagi. V četrtfinalu so bili Italijani na čelu s četrtim igralcem sveta, Jannikom Sinnerjem, boljši od Nizozemske z 2:1 v zmagah, Srbi pa so tudi s pomočjo prvega igralca sveta, Novaka Đokovića, premagali Veliko Britanijo z 2:0.

LIZBONA - Argentinski nogometaš Angel Di Maria je na družbenih omrežjih zapisal, da se po južnoameriškem prvenstvu prihodnje leto poslavlja od igranja v dresu svetovnih prvakov. Južnoameriško prvenstvo bo na sporedu med 20. junijem in 14. julijem 2024 v ZDA.

COPPER MOUNTAIN - Zvezdnik alpskega smučanja Marco Odermatt mora zaradi težav s hrbtom na odmor in nekaj časa ne bo treniral. Švicarski skupni zmagovalec svetovnega pokala prejšnjih dveh sezon si je poškodoval hrbtenično ploščico med treningom v Copper Mountainu v ZDA. Gre zgolj za preventivni ukrep pred tekmami v Beaver Creeku.

PARIZ - Transportni sistem med olimpijskimi igrami v Parizu ne bo pripravljen pravočasno, francoska tiskovna agencija AFP prenaša besede županje prestolnice Anne Hidalgo. Slednja pravi, da bo ob prometu težava iger Pariz 2024 tudi neurejen položaj brezdomcev v mestu.

LOS ANGELES - Košarkarji Dallasa so v severnoameriški ligi NBA z obilo sreče, potem ko so po treh četrtinah Teksašani vodili z 91:71, zmagali na gostovanju pri Los Angelesu Lakers s 104:101. S tem so prekinili serijo dveh porazov in zabeležili 10. zmago v sezoni. Luka Dončić se je izkazal s 30 točkami, 13 skoki, osmimi podajami in dvema ukradenima žogama.