Pregled - svet, 23. 11. (četrtek)

AMSTERDAM - Skrajno desna nizozemska stranka PVV Geerta Wildersa je glede na projekcije v sredo na parlamentarnih volitvah osvojila 37 od 150 sedežev v parlamentu, s čimer več kot podvojila število sedežev v primerjavi s prejšnjimi volitvami in postala največja stranka v državi. Drugouvrščena koalicija zelenih in laburistov Fransa Timmermansa si je zagotovila 25 sedežev v parlamentu. Desnosredinska Ljudska stranka za svobodo in demokracijo (VVD) odhajajočega premierja Marka Rutteja naj bi osvojila 24 sedežev, stranka Nova družbena pogodba (NSC) pa 20. Wilders je v prvem odzivu po objavi izida vzporednih volitev poudaril, da bo Nizozemska spet postala nizozemska in obljubil, da bo njegova stranka poskrbela za zmanjšanje prihoda prosilcev za azil. Številni evropski skrajni desničarji so mu že čestitali.

DOHA - Štiridnevno premirje v Gazi bo stopilo v veljavo v petek ob 7. uri po lokalnem času, ob 16. uri času pa bo sledila prva izmenjava talcev in zapornikov, je sporočilo katarsko zunanje ministrstvo. Informacijo je kasneje potrdilo tudi palestinsko gibanje Hamas.

GAZA - Izraelska vojska je pridržala direktorja bolnišnice Al Šifa v mestu Gaza Muhamada Abu Salmijo in ga predala izraelski varnostni agenciji (ISA) na zaslišanje. Po navedbah Izraela so njihove sile našle dokaze, da je bolnišnica pod neposrednim vodstvom direktorja služila kot poveljniški in nadzorni center palestinskega oboroženega gibanja Hamas. Še naprej iz bolnišnice evakuirajo bolnike. Po podatkih palestinskega Rdečega polmeseca so evakuirali še 190 pacientov, spremljevalcev in zaposlenih.

KIJEV/MOSKVA - V ruskem obstreljevanju več krajev na jugu in vzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj pet ljudi. Iz Moskve medtem poročajo, da je zaradi poškodb, ki jih je utrpel v sredo v ukrajinskem napadu z dronom, umrl novinar Boris Maksudov, vojaški dopisnik ruske državne televizije Rusija-24.

HELSINKI/MOSKVA - Rusija bo v regiji Murmansk na skrajnem severozahodu države, ki meji na Norveško in Finsko, poostrila varnostne ukrepe, so sporočile oblasti regije, potem ko so Helsinki napovedali zaprtje vseh mejnih prehodov med državama razen enega. To naj bi povzročilo povečanje števila migrantov, ki bodo na Finsko poskušali vstopiti iz te ruske regije. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je sporočila, da bo na pomoč Finski pri nadzorovanju meje z Rusijo napotila 50 pripadnikov in več opreme.

PJONGJANG/SEUL - Severna Koreja je sporočila, da bo nadaljevala vojaške aktivnosti, ki jih je prekinila v skladu s sporazumom z Južno Korejo iz leta 2018, katerega cilj je bilo zmanjšanje napetosti med njima. V Pjongjangu so tako napovedali, da bodo okrepili vojaško prisotnost na meji in tja napotili novo orožje.

BRUSELJ - Evropska komisija je članice EU pozvala, naj namesto kontrol na mejnih prehodih z drugimi članicami izvajajo alternativne ukrepe. Med temi so mobilne kontrole, policijski nadzor na območjih ob mejah in uporaba sodobnih tehnologij. Nadzoru na notranjih mejah bi se lahko po mnenju komisije izognili tudi z okrepljenim sodelovanjem med članicami.

BRUSELJ - Madžarska si lahko obeta okoli 900 milijonov evrov predplačila iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji covida-19. Za to ji ne bo treba izpolniti pogojev, ki sicer zanjo veljajo za izplačila iz sklada, so ob odobritvi posodobljenega madžarskega načrta za okrevanje pojasnili na Evropski komisiji.

ŽENEVA/PEKING - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je Kitajsko zaprosila za več informacij o "skupkih nediagnosticirane pljučnice", ki naj bi se širila med otroki na severu azijske države. Po navedbah WHO so namreč tam v primerjavi z enakim obdobjem v prejšnjih treh letih od sredine oktobra zabeležili povečanje števila primerov "gripi podobnih bolezni".

DUNAJ - Avstrijska vladajoča ljudska stranka (ÖVP) se je zapletla v nov škandal. Predsednik parlamenta Wolfgang Sobotka naj bi namreč skušal vplivati na delo državnih tožilcev, je razvidno iz razkritega posnetka, na katerem govori nedavno preminuli višji predstavnik pravosodnega ministrstva Christian Pilnacek. Sobotka je danes ob začetku seje parlamenta zavrnil vse očitke, češ da niti najmanj ne odražajo resnice. Koalicijski Zeleni ter opozicijski socialdemokrati (SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ) so že zahtevali odstop Sobotke.

MOGADIŠ - V poplavah v Somaliji, ki jih je v zadnjih tednih povzročilo močno deževje, je umrlo že skoraj 100 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Skupno je zaradi poplav prizadetih skoraj dva milijona ljudi, okoli 700.000 pa jih je bilo primoranih zapustiti svoje domove.

DUBLIN - V napadu z nožem v središču irske prestolnice Dublin je storilec ranil žensko in tri otroke, poškodbe pa je utrpel tudi sam. Vseh pet ranjenih so prepeljali v različne bolnišnice v Dublinu. Dve osebi sta resneje poškodovani, preostale tri pa zdravijo zaradi lažjih poškodb.