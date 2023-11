Sindikat kmetov: Odvzem živali blizu Krškega nezakonit

Ljubljana, 19. novembra - V Sindikatu kmetov Slovenije so ogorčeni nad nedavnim odvzemom goveda na kmetiji blizu Krškega. Kmetijo je danes obiskal predstavnik sindikata, ki je ocenil, da je bil ukrep veterinarskih inšpektorjev pretiran in nezakonit, ker da ni šlo za ogrožanje zdravja ljudi in živali. Zahtevajo izredni strokovni nadzor in takojšnjo vrnitev živali.