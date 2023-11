Na Islandiji znižali stopnjo opozorila pred izbruhom vulkana

Reykjavik, 23. novembra - Nevarnost izbruha ognjenika na območju mesta Grindavik na jugozahodu Islandije je trenutno majhna, zaradi česar so pristojni organi znižali stopnjo opozorila, so sporočili z otoka. Posodobljeno opozorilo je pričelo veljati danes. V državi se je medtem zmanjšalo število potresov, ki so v zadnjih tednih napovedovali izbruh vulkana.