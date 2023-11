Islandijo znova streslo več sto šibkejših potresov

Reykjavik, 12. novembra - Islandijo je davi streslo več sto potresov. Po navedbah oblasti so na otoku med polnočjo in šesto uro zjutraj zabeležili več kot 880 šibkejših potresnih sunkov, magnituda vseh je bila pod 3. V petek so na Islandiji zaradi potresov in nevarnosti izbruha ognjenika razglasili izredne razmere.