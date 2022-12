Nemška policija aretirala 25 skrajnežev, ki naj bi načrtovali državni udar

Berlin, 7. decembra - Nemška policija je danes v enajstih od 16 zveznih dežel, pa tudi v Avstriji in Italiji, izvedla racije in aretirala 25 domnevnih članov skrajno desnega gibanja Državljani rajha, osumljenih načrtovanja državnega udara. Med drugim naj bi načrtovali strmoglavljenje vlade in teroristični napad na parlament, je sporočilo nemško zvezno tožilstvo.