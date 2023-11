WHO želi od Kitajske več podatkov o izbruhu pljučnice pri otrocih

Ženeva/Peking, 23. novembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je Kitajsko zaprosila za več informacij o "skupkih nediagnosticirane pljučnice", ki naj bi se širila med otroki na severu azijske države. Po navedbah WHO so namreč tam v primerjavi z enakim obdobjem v prejšnjih treh letih od sredine oktobra zabeležili povečanje števila primerov "gripi podobnih bolezni".