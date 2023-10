WHO: Umetna inteligenca bi lahko pomagala v zdravstvu

Ženeva, 19. oktobra - Umetna inteligenca bi lahko pomagala v zdravstvu, vendar bi njeno hitro uvajanje brez ustreznega razumevanja lahko tudi škodilo pacientom, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ob tem je opozorila na številne izzive, povezane zlasti z dostopanjem do občutljivih podatkov in dezinformacijami.