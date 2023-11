Pregled - šport, 22. 11. (sreda)

Ljubljana, 22. novembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v sredo, 22. novembra.

LONDON - Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmem nastopu v evropskem pokalu doživeli osmi poraz. Na gostovanju v Londonu so izgubili s 95:101 (19:19, 43:50, 70:73).

LJUBLJANA - Na Nogometni zvezi Slovenije so pred začetkom kvalifikacij za Euro 2024 na glas govorili o želji po uvrstitvi na novo veliko prvenstvo. Cilj je izbrana vrsta ta teden izpolnila, kar je razveselilo predsednika zveze Radenka Mijatovića. V to generacijo nogometašev sem verjel, je dejal za STA ob robu torkovega sprejema za nogometaše v Ljubljani.

LJUBLJANA - Sredine tekme šestnajstine finala slovenskega pokala so prinesle dve presenečenji oziroma slovo dveh prvoligašev. Celjani so po enajstmetrovkah izgubili z Nafto 1903 v Lendavi, Domžalčani pa z 1:2 z Gorico. Brez večjih težav sta napredovala branilec pokalne lovorike Olimpija in Koper, visoko sta premagala velenjski Rudar oziroma Odrance.

LAS PALMAS - Slovenska reprezentanca v jadranju je v osmini finala zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, v prvi regati četrte skupine zasedla drugo mesto, le dober meter ali sekundo so zaostali za Portugalci. Tretji so bili Francozi (+1:09), četrti Švedi (+1:51).

KAMNIK - Odbojkarji Calcita Volleyja so v prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala challenge doma izgubili proti poljski Projekt Varšavi z 0:3 (-14, -23, -17). Povratna tekma bo na sporedu prihodnjo sredo ob 19. uri v Varšavi.

DOMŽALE - Košarkarji Kansai Heliosa so 9. krogu lige Nova KBM premagali Krko s 83:80 (28:25, 48:44, 65:66).

NOVO MESTO - Odbojkarji novomeške Krke so v zaostali tekmi 4. kroga 1. DOL Sportklub za moške premagali Hišo na kolesih Triglav s 3:0 (21, 17, 18).

LJUBLJANA - Črnogorski strokovnjak Mirko Vičević je novi selektor slovenske vaterpolske reprezentance. Ekipo, ki jo januarja čaka evropsko prvenstvo na Hrvaškem, je prevzel po bolezni dozdajšnjega selektorja Krištofa Štromajerja. Ta je oktobra odstopil z mesta selektorja in kot trener kranjskega Triglava.

LJUBLJANA - Na preloženem derbiju 4. kroga 1. slovenske futsal lige je vrhniški Siliko serijskemu prvaku Dobovcu zadal prvi poraz v sezoni. Zmagal je s 6:4 in se na lestvici točkovni izenačil z njim, Dobovec sicer zaradi boljše razlike med danimi in prejetimi goli še naprej vodi.

NEW YORK - Košarkarski zvezdnik LeBron James je dosegel nov mejnik v severnoameriški ligi NBA, saj je presegel 39.000 točk ob prepričljivo domači zmagi njegove ekipe Los Angeles Lakers proti Utah Jazz s 131:99. Osemintridesetletni James je že lani postal najboljši strelec v zgodovini najmočnejše košarkarske lige, ko je prehitel Kareema Abdul-Jabbarja.