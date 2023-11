Velika Britanija po dogovoru med Izraelom in Hamasom gostila arabske ministre

London, 22. novembra - Britanski zunanji minister David Cameron je danes v Londonu sprejel več zunanjih ministrov arabskih in muslimanskih držav. Razprave so bile osredotočene predvsem na to, kako zagotoviti izpustitev vseh talcev, ki jih je v začetku oktobra zajel Hamas, kako okrepitvi humanitarno pomoč Gazi in doseči dolgoročno politično rešitev bližnjevzhodne krize.