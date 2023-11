Evroposlanci sprejeli predloge za spremembe pogodb EU

Strasbourg, 22. novembra - Evroposlanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejeli predloge sprememb temeljnih pogodb EU, ki med drugim vključujejo večjo uporabo kvalificirane večine v Svetu EU, pa tudi spremembe sestave in imenovanja Evropske komisije. Zavzemajo se še, da bi imel parlament možnost zakonodajne pobude. Dejanske spremembe so sicer malo verjetne.