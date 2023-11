DZ potrdil novelo zakona o DDV

Ljubljana, 24. novembra - DZ je potrdil novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki bo davčnim organom dala nove mehanizme in orodja za nadzor in odkrivanje čezmejnih dobav blaga, od katerih davek ni ustrezno plačan. Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec pričakuje pozitiven vpliv novele na državni proračun in gospodarstvo.