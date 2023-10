DZ z dnevnega reda umaknil predlog novele zakona o DDV

Ljubljana, 26. oktobra - Poslanci so z dnevnega reda današnje izredne seje DZ umaknili predlog novele zakona o davku na dodan o vrednost (DDV). Umik so predlagale koalicijske poslanske skupine, potem ko je DZ v sredo na zahtevo opozicije ponovno odločal o sklepu kolegija predsednice DZ glede nujnega postopka za ta in še dva druga zakona.