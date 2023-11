S fotografsko razstavo in predstavo se bo začel CoFestival

Ljubljana, 23. novembra - V Ljubljani se bo začel letošnji mednarodni festival CoFestival, posvečen sodobnim plesnim praksam. Pred domačo stroko in gledalci bo na različnih mestnih prizoriščih spet razgrnil aktualne koreografske stvaritve. V Kinu Šiška ga bosta uvedli razstava fotografij Urške Boljkovac z naslovom Odsev telesa in predstava Larsen C koreografa Papadopulosa.