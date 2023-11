CoFestival bo v Ljubljano ponovno pripeljal aktualne koreografske premisleke

Ljubljana, 21. novembra - V Ljubljani bo med 23. in 30. novembrom potekala 12. edicija CoFestivala. Mednarodni festival sodobnega plesa bo v slovenski prostor ponovno pripeljal aktualne koreografske premisleke in poleg vznemirljive izkušnje gledalcem ponudil tudi pomembne informacije stroki - plesalcem in koreografom. V osmih dneh se bo zvrstilo 18 dogodkov.