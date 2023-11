Švica namerava prepovedati delovanje Hamasa v državi

Bern, 22. novembra - Švicarska vlada je danes napovedala, da bo do konca februarja v parlament predložila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati delovanje skrajnega palestinskega gibanja Hamas v Švici. Ob tem je ponovno obsodila teroristične napade Hamasa in izrazila žalost zaradi več tisoč civilistov, ki so od začetka spopadov izgubili življenje.