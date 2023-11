Član sindikata vojakov tudi na drugi stopnji iztožil 100-odstotno plačilo za pripravljenost

Ljubljana, 22. novembra - Član Sindikata vojakov Slovenije je na višjem delovnem in socialnem sodišču dobil pravnomočno sodbo za 100-odstotno plačilo urne postavke tudi za drugo vrsto pripravljenosti zraven straže, so danes sporočili iz sindikata. Prepričani so, da bo preko 2000 vloženih tožb dobljenih v celoti.