Evropski parlament sprejel proračun EU za prihodnje leto

Strasbourg, 22. novembra - Evropski parlament je danes potrdil proračun EU za prihodnje leto, ki znaša 189,38 milijarde evrov v obveznostih in 142,63 milijarde evrov v plačilih. Ob tem je za prednostne naloge unije, kot so humanitarna pomoč, podpora mladim in prometna infrastruktura, zagotovil dodatnih 666,5 milijona evrov, so sporočili iz Strasbourga.