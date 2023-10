Von der Leyen: Med voditelji EU široka podpora za glavne prioritete revizije večletnega proračuna

Bruselj, 27. oktobra - Med voditelji držav članic EU vlada široka podpora glede glavnih prednostnih področij revizije večletnega finančnega okvirja (MFF), je po prvem dnevu zasedanja v Bruslju povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. To so Ukrajina, migracije, naravne nesreče in konkurenčnost. Cilj je, da bi dogovor dosegli do konca leta.