Mariborski mestni svet podprl letni program športa in prenos čiščenja odpadnih vod na javno podjetje

Maribor, 23. novembra - Mariborski mestni svetniki so na današnji seji potrdili letni program športa in pravno podlago za prenos službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod na javno podjetje. Nekaj pomislekov so imeli glede financiranja mednarodne šole in novih odlokov o urejanju prometa, vztrajali pa so pri ustanoviteljskih pravicah v holdingu javnih podjetij.