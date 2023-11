ZDA izvedle povračilne napade na proiransko skupino v Iraku

Washington/Bagdad, 22. novembra - Ameriška vojaška letala so davi v povračilnih napadih na eno od proiranskih oboroženih skupin v Iraku ubila najmanj osem njenih borcev. "Milice s podporo Irana" so po navedbah Pentagona pred tem izstrelile balistično raketo kratkega dosega na ameriško in zavezniško osebje v državi. Bagdad je ameriške napade obsodil kot kršitev iraške suverenosti.