V Ukrajini novi napadi z droni

Kijev/Moskva, 22. novembra - Ruske sile so Ukrajino ponoči napadle z več kot desetimi brezpilotnimi letalniki in eno manevrirno raketo, so danes sporočile ukrajinske sile in zatrdile, da so vse drone sestrelile. Medtem je ukrajinska stran s plovili brez posadke in brezpilotnimi letalniki napadla polotok Krim, ki ga zaseda Rusija, so sporočili iz Moskve.