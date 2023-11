V svetu pozdravljajo dogovor o izpustitvi talcev in premirju v Gazi

Bruselj/Peking/Moskva/Pariz/London/Berlin, 22. novembra - Iz sveta se vrstijo pozdravi dogovora med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas o izpustitvi 50 izraelskih talcev in štiridnevnem premirju. EU je ob tem napovedala, da bo premor izkoristila za povečanje humanitarne pomoči prebivalcem na območju oblegane palestinske enklave. Dogovor sta med drugim pozdravili tudi Rusija in Kitajska.