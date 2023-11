Z nadgradnjo pomurskega vodovoda do kakovostne pitne vode tisoč novih odjemalcev

Apače/Gornja Radgona/Sveti Jurij ob Ščavnici, 22. novembra - V občinah Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici so končali nadgradnjo enega od krakov pomurskega vodovoda, s čimer so po besedah županje Gornje Radgone Urške Mauko Tuš kakovostno pitno vodo zagotovili tisoč novim odjemalcem.