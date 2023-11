Voditelji Brics pozvali k takojšnjemu humanitarnemu premirju v Gazi

Johannesburg, 21. novembra - Voditelji držav skupine petih največjih gospodarstev v vzponu Brics so na današnjem izrednem virtualnem vrhu, posvečenem vojni med Izraelom in Hamasom, pozvali k takojšnjemu humanitarnemu premirju na območju Gaze, ki bo vodil h končanju sovražnosti. Pozvali so k zaščiti civilistov in dobavi humanitarne pomoči palestinski enklavi.