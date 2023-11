Prevolnik Rupel z direktorji zdravstvenih zavodov na terciarni ravni tudi o čakalnih vrstah

Ljubljana, 21. novembra - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je direktorjem zdravstvenih zavodov na terciarni ravni danes predstavila načrte dela ministrstva na treh področjih. To so čakalne dobe, neprekinjeno zdravstveno varstvo oziroma medicinska pomoč in problematika poslovanja javnih zavodov, je po sestanku povedala v izjavi za medije.