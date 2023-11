Na skupščini ZZZS s številnimi vprašanji za ministrico

Ljubljana, 21. novembra - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je članom skupščine ZZZS danes predstavljala načrte ministrstva. S predstavljenimi prioritetami so se člani skupščine načeloma strinjali, a so obenem imeli za ministrico številna vprašaja. Da je danes prišla na skupščino, pa so ocenjevali kot pozitiven znak za prihodnje sodelovanje.