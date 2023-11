Svet RTVS danes o devetmesečnem poslovanju in načrtih za leto 2024

Ljubljana, 22. novembra - Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) se bo na današnji seji seznanil s poslovanjem zavoda v prvih devetih mesecih leta in z oceno poslovanja do konca leta. Po aktualnih načrtih nove uprave naj bi zavod letos posloval z minimalnim dobičkom. Na dnevnem redu so tudi poslovni okvir za leto 2024 in novi programski standardi.