Svet Evrope: Nacionalizmi in sovražni govor grožnja miru na Balkanu

Strasbourg, 23. novembra - Skoraj tri desetletja po koncu vojn na območju nekdanje Jugoslavije kljub prizadevanjem za spravo in sojenjem zaradi vojnih zločinov sovražni govor, zanikanje vojnih zločinov in nacionalizmi na območju ogrožajo prizadevanja za spravo in mir, v danes objavljenem poročilu opozarja Svet Evrope. V zvezi s Slovenijo je omenjeno vprašanje izbrisanih.