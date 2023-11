V razpravi o proračunu za leto 2025 nasprotovanje dodatnim obremenitvam

Ljubljana, 21. novembra - Poslanci so se podrobneje seznanili s predlogom državnega proračuna za leto 2025. Potem ko naj bi se prihodnje leto primanjkljaj zaradi financiranja obnove po poplavah povzpel prek dveh milijard evrov, naj bi se leto pozneje znižal. Obnova bo sicer trajala več let. V opoziciji vladi očitajo pretirano obremenjevanje podjetij in ljudi.