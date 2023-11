Svet UKC Ljubljana se je seznanil z več kot 32 milijonsko izgubo v prvih devetih mesecih leta

Ljubljana, 21. novembra - Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se je na ponedeljkovi tretji redni seji seznanil s poslovanjem UKC, ki je od januarja do septembra letos zabeležil 32,2 milijonov evrov izgube. Obravnavali so tudi stanje čakalnih vrst, izvajanje investicij in letni načrt dela Službe za notranjo revizijo UKC Ljubljana v letu 2024.