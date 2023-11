Po navedbah UKC Ljubljana glavni razlog za skoraj 30-milijonsko izgubo način obračunavanja storitev ZZZS

Ljubljana, 6. novembra - Zaradi skoraj 30-milijonske izgube v prvih osmih mesecih leta je ministrstvo za zdravje Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana pozvalo k pripravi analize. V UKC so analizo dejavnikov in vplivov na rezultat pripravili in kot glavni razlog za izgubo izpostavili način obračunavanja storitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).