Slovenski škofje so se na plenarni seji znova zavezali k dialogu

Ljubljana, 21. novembra - Škofje Slovenske škofovske konference (SŠK) so se na plenarni seji, ki je v ponedeljek in torek potekala v prostorih Nadškofije Ljubljana, seznanili z oktobra zaključeno škofovsko sinodo v Vatikanu. Pri tem so se znova zavezali k dialogu, razločevanju, sinodalnim procesom in prizadevanju za skupno dobro krajevnih Cerkva, so sporočili.