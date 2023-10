Škofovska sinoda brez pomembnejših sklepov o položaju žensk v Cerkvi

Vatikan, 30. oktobra - Konec tedna se je v Vatikanu sklenila štiritedenska škofovska sinoda o prihodnosti katoliške cerkve, na kateri so prvič sodelovali laiki in ženske. V sklepnem dokumentu so udeleženci med drugim pozvali k dodelitvi odgovornih funkcij ženskam. Vprašanja položaja žensk in vernikov skupnosti LGBTQ+ v Cerkvi so bila sicer deležna največ nasprotovanja.