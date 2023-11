Do zdaj odstranjena slaba tretjina panelne ograje in dobra polovica rezilne žice

Ljubljana, 21. novembra - Slovenija je do sredine novembra odstranila nekaj manj kot tretjino panelne ograje in nekaj več kot polovico rezilne žice, ki ju je za preprečevanje nezakonitih prehodov meje postavila na meji s Hrvaško. Do zdaj je odstranjevanje panelne ograje stalo nekaj več kot 610.000 evrov, je razvidno iz odgovora notranjega ministrstva na poslansko vprašanje.