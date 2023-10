Poklukar ljudem ob meji zagotavlja normalno življenje kljub nadzoru

Luxembourg, 19. oktobra - Notranji minister Boštjan Poklukar je danes zagotovil, da bo nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko ljudem, ki živijo ob meji, omogočal normalno življenje. To pričakuje tudi od italijanskih oblasti, ki bodo od sobote izvajale nadzor na meji s Slovenijo. Italijanski minister Matteo Piantedosi je zagotovil, da gre za začasen in sorazmeren ukrep.