Med žrtvami obstreljevanja na jugu Libanona tudi novinarja

Bejrut, 21. novembra - Izraelske letalske sile so v današnjih napadih na jugu Libanona ubile televizijsko novinarko in njenega snemalca ter 80-letno žensko, poroča libanonska tiskovna agencija NNA. Po trditvah Izraela so njena letala zadela "tri teroristične celice" na območju, kjer deluje Hezbolah, pred tem pa naj bi na Izrael priletelo več izstrelkov iz možnarja.