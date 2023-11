V velenjski Stari vasi bodo gradili novo stanovanjsko sosesko

Velenje, 26. novembra - Velenjski mestni svetniki so ta mesec sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Staro vas na območju tamkajšnjih objektov vrtnarije in pripadajočih odprtih površin, ki v delu ne služijo več osnovni funkciji. Investitor Pup Velenje želi na območju zgraditi stanovanjsko sosesko, so sporočili z občine.