Velenjska občina v ekonomsko-poslovni coni Stara vas uredila dodatna zemljišča

Velenje, 18. novembra - V velenjski ekonomsko-poslovni coni Stara vas so dokončali gradbena dela za ureditev infrastrukture, s katerimi so pridobili nekaj več kot tri hektarje novo opremljenih zemljišč. Zemljišča sta že kupili dve farmacevtski podjetji, so sporočili iz Občine Velenje. Vrednost projekta je 1,4 milijona evrov, od tega je 808.000 evrov sredstev EU.