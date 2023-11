ZDA s sankcijami nad poveljnika ruske vojske zaradi zločinov v Ukrajini

Washington, 21. novembra - ZDA so v ponedeljek uvedle sankcije proti polkovniku ruske vojske Azatbeku Omurbekovu, znanemu tudi kot "mesar iz Buče", in podčastniku Danilu Frolkinu zaradi "izvensodnih pobojev neoboroženih ukrajinskih civilistov" in "drugih hudih kršitev človekovih pravic" v Ukrajini, je sporočil State Department. Vstop v ZDA je zanju prepovedan.