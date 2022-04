V Kijevu in tujini zgroženi ob ruskih grozodejstvih v Buči

Kijev/Bruselj/Washington, 3. aprila - Tako ukrajinski politiki kot mednarodna javnost so zgroženi nad ruskimi grozodejstvi v ukrajinski Buči. Masovne poboje civilistov, o katerih poročajo lokalne oblasti in novinarji na terenu, v Kijevu označujejo za genocid in vojne zločine. Iz sveta se vrstijo pozivi k neodvisni preiskavi dogodkov, pregonu odgovornih in ostrejšim sankcijam.