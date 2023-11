Pregled - šport, 20. 11. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca se je uvrstila na evropsko prvenstvo 2024, ki bo v Nemčiji. Na zadnji kvalifikacijski tekmi je v Ljubljani premagala Kazahstan z 2:1. Slovenija, ki je v desetih tekmah sedemkrat zmagala, bo četrtič nastopila na velikem tekmovanju. Doslej je po vodstvom Srečka Katanca igrala na evropskem prvenstvu 2000 in svetovnem prvenstvu 2002, pod Kekovim vodstvom Keka pa še na SP 2010. Slovenski nogometaši bodo tekmece za skupinski del EP 2024 dobili na žrebu, ki bo 2. decembra v Hamburgu.

BUDVA - Slovenske šahistke so v zadnjem, 9. krogu ekipnega evropskega prvenstva, ki se je končalo v črnogorski Budvi, z Grčijo izgubile z 1,5:2,5 in so EP končale na 14. mestu. Šahisti so igrali neodločeno z Grčijo 2:2 ter zasedli 25. mesto. Naslova so osvojili presenetljivo Srbi in tudi nenadejano Bolgarke.

LJUBLJANA - Cedevita Olimpija je dosegla največjo zmago v sezoni. Pred 5500 gledalci je v Stožicah s 95:91 premagala Partizan, ki je tako doživel drugi zaporedni poraz in tretjega v ligi Aba. Za Ljubljančane je to četrta zaporedna zmaga in šesta v sezoni, s katero so po osmih krogih tik po vrhom na razpredelnici.

VALLADOLID - Mladi španski nogometni zvezdnik Gavi bo po poškodbi kolena na kvalifikacijski tekmi proti Gruziji z igrišč odsoten do konca sezone. To bržkone pomeni, da bo moral izpustiti tudi evropsko prvenstvo v Nemčiji. Po podrobnejših preiskavah ima 19-letnik v celoti strgano prednjo križno vez v desnem kolenu, so potrdili pri njegovem klubu Barceloni.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli še tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. Potem ko so v sezono krenili z izkupičkom 8-2, jim zdaj ne gre po načrtih. Tokrat so jih v domači dvorani s 129:113 premagali Sacramento Kings, ki so prišli do šeste zaporedne zmage. Luka Dončić je v dresu Dallasa zbral 25 točk.